世界最古の生きたTorrentファイルは「マトリックスのパロディムービー」、18年にわたりダウンロード可能な状態を維持

P2P を用いたファイル共有システム「 BitTorrent 」で公開されたファイルの中で、「今もなおダウンロードできる」という条件下で世界最古のファイルがまもなく18周年を迎えます。ファイルの中身は、全世界で4億6000万ドル(約500億円)以上の興行収入を記録したサイバーパンクSF映画「 マトリックス 」のファンが作成したパロディムービーです。 The World's Oldest Active Torrent Turns 18 Soon * TorrentFreak https://torrentfreak.com/the-worlds-oldest-active-torrent-turns-18-210912/ BitTorrentは世界中に多数のユーザーを抱えるファイル共有システムですが、P2Pプロトコルを採用しているため「アップロードしてくれる人が世界に存在しなくなればファイルがダウンロード不可能になる」という問題があります。このような厳しい条件を世界で最も長く生き抜いてきたファイルが、2021年9月28日で18周年を迎えようとしています。

2021年09月13日 21時00分00秒 in ネットサービス, 動画, 映画, Posted by log1k_iy

