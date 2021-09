アフガニスタンの国旗は激動の100年で20回以上も変わっている

2021年8月にイスラム主義組織のタリバンがアフガニスタンの首都カブールに無血入城し、およそ20年ぶりに政権を奪還しました。これによってアフガニスタンは正式名が「アフガニスタン・イスラム共和国」から「アフガニスタン・イスラム首長国」に変わり、黒・赤・緑の三色旗だった国旗が白黒のデザインに変更されました。そんなアフガニスタンの国旗は100年間で20回以上も変更されており、中東テレビ局のアルジャジーラがその経緯について解説しています。 Infographic: Afghanistan’s flags over the years | Infographic News | Al Jazeera https://www.aljazeera.com/news/2021/8/19/infographic-what-afghanistans-new-flag-looks-like-interactive 一番最初のアフガニスタンの国旗は18世紀の ドゥッラーニー朝 の時に制定された、緑・白・緑の横二色旗でした。この二色旗は80年近く使われました。ただし、この時は「アフガニスタン」ではなく「ドゥッラーニー帝国」という国名。

・関連記事

アフガニスタンから脱出するためカブールの空港に押し寄せた群衆を撮影した衛星写真が公開される - GIGAZINE



タリバンがケシ栽培の禁止を指示した結果アヘンの価格が3倍に - GIGAZINE



世界中の国旗でよく使われている色・レイアウト・デザイン要素がよくわかる「Flag Stories」 - GIGAZINE



国旗を描くだけでサクッと国名を調べられるウェブアプリ「手描き国旗検索」レビュー - GIGAZINE



iPhoneの絵文字一覧から「台湾国旗」が削除されてしまったと香港・マカオのユーザーが報告 - GIGAZINE

2021年09月12日 18時00分00秒 in デザイン, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.