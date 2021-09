2021年09月09日 13時30分 メモ

Amazonのレジ無し決済システムがスーパーマーケットに登場、手をかざすだけでレジ通過不要に



2017年にAmazon傘下となったアメリカのスーパーマーケットチェーン「ホールフーズ・マーケット」が、Amazonのレジなし決済システム「Just Walk Out」を導入すると発表しました。



Just Walk OutはAmazonが開発・提供するレジ無し決済システム。このシステムは発表当初「手に取る全ての商品がセンサーなどで検知されており、買い物客がデバイスにクレジットカードを読み込ませて入店すると、レジを通らず店を出るだけで決済が完了する」と紹介された、その名の通り「歩いて出るだけ」のシステムでした。



しかし、ホールフーズ・マーケットに導入されるJust Walk Outはさらなる進化を遂げています。買い物客が入店時に何らかの方法でチェックインを済ませる点は同じですが、クレジットカードの読み取りに加え、新たに手のひらをかざすだけで支払いが行えるシステム「Amazon One」に対応しており、「AmazonアプリでQRコードをかざす」「事前にクレジットカードと電話番号、掌紋をAmazon Oneに登録し、以後は手のひらをかざすだけ」という2つの方法が追加されています。なお、ホールフーズ・マーケットはJust Walk Outの導入以前から既にAmazon Oneを導入していました。



Just Walk OutはAmazonが展開中のレジ不要のコンビニ「Amazon Go」などで導入している技術とほとんど同じもので、Amazonは2020年の時点で「この技術をJust Walk Outという名前で小売店に展開していく」と発表していました。なお、Amazon Goでの買い物体験がどのようなものなのかは以下の記事で確認できます。



今回、ホールフーズ・マーケットはJust Walk Outをアメリカの2店舗で導入予定。買い物客は入店時にJust Walk Outと通常のレジでの決済のどちらかを選択することができるとのことです。アメリカの全店舗にJust Walk Outを導入するのかどうかについては、「先行実装店舗でお客様がJust Walk Outをどのように受け入れるのかを確認してから検討したい」と述べられています。



Amazonは「Just Walk Outとホールフーズ・マーケットの質の高いサービスの組み合わせが、お客様にとって本当に素晴らしい体験となることを願っており、お客様がどのように過ごすのかを楽しみにしています」と述べました。