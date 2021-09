SNSアカウントの乗っ取りも可能なデジタル監視法がオーストラリアで成立、一体どれほどの権利が侵害されるのか

・関連記事

「最も極端なインターネット監視法」とされるイギリスの調査権限法が執行に備えた試験を開始 - GIGAZINE



NSAが極秘で電話のメタデータを収集していた行為は違法だと裁判所が判断 - GIGAZINE



クーデターが勃発したミャンマーでインターネットの監視が強化されている - GIGAZINE



中国は公共空間に配備した監視カメラで「一般市民が隣人を監視するシステム」を構築している - GIGAZINE



無料提供された監視技術が「政府による人々の監視に使われている」との報告、レポートには日本企業の名前も - GIGAZINE

2021年09月09日 07時00分00秒 in セキュリティ, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.