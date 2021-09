夜にぜんそくがひどくなる理由を科学者が調査

昔からぜんそくは夜にひどくなることが多いといわれています。ブリガム・アンド・ウィメンズ病院とオレゴン健康科学大学の研究チームが、2つの概日プロトコルを用いて、体内時計の役割の重要さを明らかにしました。 Study explores why asthma worsens at night https://medicalxpress.com/news/2021-09-explores-asthma-worsens-night.html

・関連記事

ガス調理器が子どものぜん息を引き起こしているかもしれない - GIGAZINE



ネコやダニ、花粉によるアレルギーの治療が一歩前進か、反応の原因が特定される - GIGAZINE



寒い冬に激しい運動をすると肺に悪影響が出る可能性 - GIGAZINE



2021年09月07日 19時35分00秒 in サイエンス, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.