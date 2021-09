AIによって生成された人間の画像は「瞳孔の形」で区別できる

・関連記事

ディープフェイクで合成された顔を見分ける鍵は「目の輝き」 - GIGAZINE



あまりにもリアルなAI製の「架空の人物の顔」はどこで見分ければいいのか? - GIGAZINE



顔写真が「実在する本物の人間」か「AIが自動生成した偽物」かを的確に見抜く超難度クイズ「Human Or AI」 - GIGAZINE



存在しないネコや女性の顔を生成するAIがTwitterのボットに悪用されている - GIGAZINE



2021年09月07日 21時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.