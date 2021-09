1日10万件ものメールアドレスからチマチマ情報を盗み出して堅実に稼ぐ巧妙なハッカーの手口とは？

大規模なハッキングというと、巨額の被害が出る派手なものを連想する人も多いはず。実際に、近年ではランサムウェア攻撃により 数十億円単位 の大きな被害が出ることも珍しくなくなってきています。こうした派手なハッキングとは異なり、気づかれにくいような小さな窃盗を繰り返して、法執行機関の目を逃れつつ活動するサイバー犯罪グループについて、著名なセキュリティジャーナリストである ブライアン・クレブス 氏が報じました。 Gift Card Gang Extracts Cash From 100k Inboxes Daily – Krebs on Security https://krebsonsecurity.com/2021/09/gift-card-gang-extracts-cash-from-100k-inboxes-daily/ クレブス氏は、長期にわたって多くの人から少額ずつ盗むハッキングの手法について調査するため、サイバー犯罪者らが使用するネットワークを長年監視しているセキュリティ研究者のビル氏(仮名)に取材を行いました。

2021年09月06日 09時00分00秒 in セキュリティ, Posted by log1l_ks

