新型コロナのパンデミックが終息して以前の日常生活に戻るのはいつ頃なのか？

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックによって生活や行動様式が大きく変化する中で、人々は「いつになったらパンデミック前の生活に戻れるのか?」を知りたがっています。そんな疑問についてさまざまな科学者らが回答した内容を、アメリカ・アラスカ州の日刊紙である アラスカ・ディスパッチ・ニューズ がまとめています。 For scientists, path to COVID-19 endgame remains uncertain https://www.adn.com/nation-world/2021/09/04/for-scientists-path-to-covid-19-endgame-remains-uncertain/ COVID-19のパンデミックがいつ終息するのかについては多くの見方があり、「2021年中には終わる」といったものから「2022年の春、あるいは2022年中には終わる」「2、3年は終わらないだろう」といったものまでさまざまです。カリフォルニア大学サンフランシスコ校の感染症専門医であるモニカ・ガンジー教授は、「私は本当に、本当にパンデミックが終息しつつあると考えています」と述べ、2021年10月中旬にはCOVID-19が管理可能となり、医療専門家は懸念するものの一般大衆は気にしない程度の病気になると主張しています。

・関連記事

終息しない新型コロナウイルスのパンデミックに対し社会はどう変わっていくのか? - GIGAZINE



「新型コロナワクチン接種で集団免疫は達成できない」と専門家は考え方を変えつつある - GIGAZINE



新型コロナワクチンの予防接種を推奨すべき10の理由 - GIGAZINE



「妊娠中や授乳中でも新型コロナワクチンの接種を受けていいの?」など3つの質問に医学部教授が回答 - GIGAZINE



「新型コロナのワクチンを接種しない」と考える人はどのくらいいて理由は何なのか? - GIGAZINE



「ただのサージカルマスクでも新型コロナ感染予防に効果アリ」とドイツの研究者が発表 - GIGAZINE



19世紀にイギリスで猛威を振るった「コレラ」はどのように終息したのか? - GIGAZINE



2021年09月06日 12時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.