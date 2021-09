「iPhone内の児童ポルノ画像を検知する機能」の延期をAppleが発表

Appleは児童に対する性的搾取コンテンツの拡散を防止するために、ユーザーのiCloud Photosに保存されている「Child Sexual Abuse Material(CSAM:児童の性的搾取に関連するデータ)」画像をスキャンし、公的機関に報告するという新しい安全機能を2021年8月5日付けで発表しました。この新機能が「ユーザーのプライバシーを損なう」と大きな反発を呼んだことを受け、Appleは新機能のリリースを延期すると発表しました。 Child Safety - Apple https://www.apple.com/child-safety/ Apple delays controversial child protection features after privacy outcry - The Verge https://www.theverge.com/2021/9/3/22655644/apple-delays-controversial-child-protection-features-csam-privacy

2021年09月06日 10時31分00秒 in モバイル, ソフトウェア, セキュリティ, Posted by logq_fa

