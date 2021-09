「スキンケア用品はほとんど効果がない」という主張に対する専門家の意見とは？

・関連記事

肌にいいこと/悪いことに関する7つの真実と都市伝説 - GIGAZINE



シミ・くすみをキレイにきれいに取り去り「現実世界のPhotoshop」を実現するスキンプリンター「Opté」 - GIGAZINE



90秒のLEDライトで肌をケア可能なフェイシャルマスクに替わる新たなスキンケア用品「UFO」 - GIGAZINE



約1分で過去100年で美しいとされた化粧やヘアスタイルの変遷が分かる「100 Years of Beauty in 1 Minute」 - GIGAZINE



何よりも効果的なスキンケアの秘訣は「金持ちであること」 - GIGAZINE



高所得者は低所得者の5倍も歯のケアをしている - GIGAZINE

2021年09月05日 21時00分00秒 in サイエンス, 動画, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.