ウイルスと生物の境界を揺るがす巨大ウイルス「Girus」とは何なのか？

・関連記事

新型コロナのワクチンに用いられる「mRNA」とは何なのか、何ができて何ができないのか? - GIGAZINE



呼吸には生物の「大きさ」が多大な影響を与えている、その理由とは? - GIGAZINE



「恐竜が大量絶滅した日」には一体何が起こったのか? - GIGAZINE



人類には到達不可能な宇宙の果てとは? - GIGAZINE



「宇宙で最も極端な存在」であるブラックホールとは何なのか? - GIGAZINE

2021年09月02日 20時00分00秒 in 生き物, 動画, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.