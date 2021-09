2021年09月02日 11時19分 映画

トム・クルーズ主演作の「トップガン マーヴェリック」と「ミッション:インポッシブル7」の公開日が延期に



トップガンの正式続編である「トップガン マーヴェリック」と、ミッション:インポッシブルシリーズの最新作となる「ミッション:インポッシブル7」というどちらも主演をトム・クルーズが務める注目2作品の劇場公開延期が発表されました。



映画の製作・配給会社であるパラマウント・ピクチャーズが、「トップガン マーヴェリック」の劇場公開日を2022年5月27日(金)に、「ミッション:インポッシブル7」の劇場公開日を2022年9月30日に延期しました。「トップガン マーヴェリック」に至っては、最初の発表から公開日が3年近く延期されていることとなります。





公開が延期された2作品はどちらもパラマウント・ピクチャーズがスカイダンス・メディアと共同製作した作品で、巨額の興行収入が見込まれるため、新型コロナウイルスのパンデミック下での劇場公開を避ける判断となった模様。



なお、ミッション:インポッシブルシリーズは過去6作品の合計興行収入が35億7000万ドル(約3900億円)以上となっており、1つ前の作品となるシリーズ6作目の「ミッション:インポッシブル/フォールアウト」の全世界累計興行収入は、7億9170万ドル(約870億円)を記録しています。1986年に公開されトム・クルーズの出世作となったトップガンは、興行収入で3億7500万ドル(約410億円)以上をたたき出しており、「トップガン マーヴェリック」は30年以上を経て公開される続編ということで、大きな期待を抱かれています。



この他、パラマウント・ピクチャーズは2021年10月22日に公開を予定していた「Jackass Forever」の公開日も2022年2月4日に延期しており、2021年に公開予定だった映画をすべて2022年以降の公開へと延期しています。この大規模な公開延期措置はパラマウント・ピクチャーズが抱える専門家チームとの協議の末の決定だそうで、世界的な新型コロナウイルスのデルタ株の流行が主な原因です。



一方で、マーベル映画の「シャン・チー/テン・リングスの伝説」は2021年9月3日、「エターナルズ」は2021年11月5日の公開を予定しており、他にも「ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ」は2021年10月18日、「ゴーストバスターズ/アフターライフ」は2021年11月19日、「スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム」は2021年12月の公開を予定しているなど、公開の延期を予定していない大作映画も多くあります。



・2021年09月02日 14時13分 追記

「トップガン マーヴェリック」のアメリカでの公開延期を受けて、日本での公開日も2021年11月19日から延期されることとなりました。なお、日本での公開日は記事作成時点では未定で、改めて発表予定とのことです。