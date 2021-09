500年間家賃が改定されていない超激安賃貸住宅がある、一体何円で住めるのか

ドイツには1521年から500年にわたって運営され続けている フッゲライ と呼ばれる集合住宅が存在します。この集合住宅は家賃が建設当時から一切変更されておらず、2021年の家賃価格に比べるとかなりの激安価格になっていることから、経済的困窮者のよりどころとなっています。 At the world's oldest social housing, rent hasn't changed since 1521 | CBC Radio https://www.cbc.ca/radio/day6/hazaras-at-risk-in-afghanistan-the-meaning-of-comirnaty-a-brief-history-of-poppers-nancy-drew-at-91-more-1.6155032/at-the-world-s-oldest-social-housing-rent-hasn-t-changed-since-1521-1.6155041 フッゲライは1521年に裕福な銀行家 ヤーコプ・フッガー によってドイツの アウクスブルク に建設されました。フッガーは「貧しいカトリックの信仰者がコミュニティに属しながら無借金で暮らせる住宅」を目指してフッゲライを建設しており、住民には家賃として当時の1月分の平均月収に相当する金額を1年に1回支払うことが求められました。その家賃は500年が経過した2021年時点でも変動しておらず、家賃は年間たったの0.88ユーロ(約114円)という激安価格になっています。

