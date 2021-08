ヒリヒリした辛さとニンニクのパンチが食欲をそそりまくる「明星 チャルメラ もやしが超絶うまい 辛まぜそば 辛旨ニンニク味」試食レビュー

・関連記事

簡単調理で野菜マシマシなニンニク風味のまぜそばを楽しめる「明星 チャルメラ もやしが超絶うまい まぜそば ニンニクしょうゆ味」試食レビュー - GIGAZINE



酸味ある辛さに箸が止まらない「カップヌードル 辛麺」を食べてみた - GIGAZINE



有名店のラーメンスープで濃い&うまい鍋が手軽に作れる「ラーメン有名店コラボ鍋つゆ」3種で思いっきり1人鍋を楽しんでみた - GIGAZINE



豚ラ王初の汁なしで白濁アブラとニンニクが胃袋を直撃する「日清 汁なし豚ラ王」試食レビュー - GIGAZINE

2021年08月31日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.