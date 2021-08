2021年08月31日 16時00分 サイエンス

未知の「世界最北端の島」が新たに発見される



北極圏に位置するグリーンランドに遠征していた研究チームによって、新たに「地球上で最も北にある島」が発見されました。



コペンハーゲン大学の研究チームは2021年7月、研究サンプルを収集するためグリーンランド北部に遠征していました。研究者は自分たちが「最北端の島」と呼ばれるOodaaq(オーダーク)に立っていると考えていたのですが、遠征のリーダーであるMorten Rasch氏がFacebookに写真を投稿し、座標を公開したところ、「アイランドハンター」と呼ばれる人々から「オーダークの座標ではない」という指摘を受けたとのこと。アイランドハンターは、未知の島を探し出すアマチュアの探検家のことをいいます。



指摘を受けたRasch氏らはデンマーク工科大学の専門家に連絡を取り、調査を開始。すると、Rasch氏の持っていたGPSに誤りがあり、Oodaaqだと思っていた場所が実際にはそれより北の新しい「島」であることがわかりました。この発見により、グリーンランドの領土はわずかに拡大したそうです。





名前のない新しい島は、グリーンランド本土最北地点であるモリス・ジェサップ岬からさらに北に780メートルほど移動した場所にあるとのこと。この島のサイズは30メートル×60メートル程度で、海抜は3~4メートルほど。その土地は海底の泥と堆石、氷河に取り残された土と岩で構成されています。研究者は、「大きな嵐の結果、海底が浮上し、徐々に土地が削られていき島の形になった」のだとみています。



ただし、この島は短命であるとみられており、大きな嵐があるとすぐに消えてしまう可能性があるとのことです。