同性愛者向けマッチングアプリ「Blued」は「医療サービス」を同時に展開することで中国の規制を回避している

BlueCityは2019年までに、中国の30を越える都市で5万件以上のHIV検査を実施。Rest of Worldは「BlueCityの経営陣は習近平国家主席のスピーチを熟読して分析し、自社のビジネスにどのような影響をもたらすのかを予測する『読書グループ』を組織していると伝えられている」と述べました。このほか、2020年、BlueCityは同性愛者をアメリカとカナダの代理出産サービスに導くサービス「BluedBaby」について、中国の女優の代理出産問題がスキャンダルとして 報じられる 数カ月前にサービスを停止していたことも分かっています。これらのことから、「BlueCityはLGBTQI企業であるためにリスクが高く、世間の出来事に敏感だ」とRest of Worldは指摘しています。 また、BlueCityの中国語のウェブサイトでは、「ゲイ」や「LGBTQI」といった単語が用いられることはめったになく、代わりに「多様性」や「コミュニティ」といった単語で、助けを求める人々へさりげなくアピールを行っているとのこと。Chan教授は「BlueCityは政府に同性愛者の活動家組織だと間違われないようにし、存続し続けるために明確な言葉の使用を避けています」と指摘します。

2021年7月、中国で人気のメッセージングアプリ「 WeChat 」が12個以上の LGBT グループを突如として削除しました。これは政府がテクノロジー企業に加えた圧力の結果だとされており、中国国内で LGBTQI といった性的マイノリティの組織を運営することが非常に困難だということを示しています。しかし、そんな中国でも性的マイノリティ向けのコンテンツの展開に成功している企業が存在します。 To survive, China’s biggest gay dating app became a pharmacy - Rest of World https://restofworld.org/2021/china-bluecity-healthcare-dating-apps/ 中国の規制をうまく回避し、LGBTQI向けのインターネットサービスを展開しているのは、北京に拠点を置く「 BlueCity 」です。BlueCityの主要なコンテンツは男性同性愛者や両性愛者向けのマッチングアプリ「 Blued 」で、中国や韓国、インドなど、世界中で6000万人を超えるユーザーがサービスを利用しています。BlueCityは2020年に上場を果たした後、競合するマッチングアプリを買収し、Bluedの拡大を試みています。 Bluedで知られているBlueCityですが、事業はマッチングアプリの運営だけにとどまりません。BlueCityは設立以来HIVに焦点を当てた非営利団体を運営し、行政が主導するHIVと戦うための公衆衛生イニシアチブにゆっくりと組み込まれてきたほか、中国人男性向けのオンライン薬局の立ち上げを試み、さらなる医療事業の拡大を見せています。

2021年08月31日 09時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1p_kr

