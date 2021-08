原子力潜水艦と非大気依存推進(AIP)潜水艦の違いとは？

潜水艦の動力は主にディーゼル機関と原子力機関で、20世紀末になって 非大気依存推進(AIP) 機関が実用化されました。費用の面を除けば原子力機関がいろいろな点で優位ですが、技術の進歩によりAIP機関と原子力機関との差は埋まってきているそうです。 Air Independent Propulsion Could Create Silent Killer Submarines | The National Interest https://nationalinterest.org/blog/reboot/air-independent-propulsion-could-create-silent-killer-submarines-192514

2021年08月31日 09時50分00秒 in 乗り物, Posted by logc_nt

