2021年08月25日 06時00分 メモ

これまで雪しか降らなかったグリーンランドの山頂で史上初めて「雨」が降る



1950年に観測が始まって以来降雪しか確認されてこなかった海抜3216メートルに位置するグリーンランドのサミットキャンプで、史上初となる「降雨」が確認されました。この現象は地球温暖化が急速に進行していることを指し示す実例として報じられています。



観測史上初となるグリーンランドの降雨は、アメリカ国立科学財団がグリーンランドで最も高い位置に構えた観測拠点のサミットキャンプで2021年8月14日に確認されたもの。この降雨は8月14日の現地時間午前5時からスタートし、降水量は推定70億トン。グリーンランド南西部に位置するバフィン島上空の強力な低気圧とグリーンランド南東部の高気圧が衝突し、温暖な空気と水分が南側から急速に押し寄せたことによって発生したとみられています。





この異常気象は8月14日・15日・16日と3日にわたって続き、8月14日中には当期平均の7倍に相当する氷床87万2千平方キロメートルで大量の融解が発生。15日には75万4千平方キロメートルで、16日には51万2千平方キロメートルで同様の現象が発生したとみられています。





サミットキャンプが観測記録上で氷の融点を超える気温に達したのは、1995年と2012年、そして2021年(今回)の3回のみ。1995年と2012年には氷の融点を超えたものの雨は降らなかったため、今回が初の降雨となりました。コロラド大学ボルダー校の国立雪氷データセンターのテッド・スカンボス氏によると、今回の一件はグリーンランドが急速に温暖化している証拠であり、「前例のない事象」とのこと。





これまでにも、グリーンランドの氷床は過去350年の記録に前例がないほどの勢いで融解していると報じられてきました。2021年7月にはついに「この142年間で最も暑い月」を迎えており、今後も温暖化が加速するにつれて氷床の融解も進行していくとみられています。



by NOAA