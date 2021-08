2021年08月25日 17時00分 食

マクドナルドのマックシェイクがイギリスで提供不可能に

イギリスのマクドナルドでは日本のマックシェイクにあたるメニューが「ミルクシェイク」として提供されていますが、このミルクシェイクの提供がイギリスで停止していることが判明しました。



イギリスのマクドナルドではEU離脱に関連したスタッフ不足がかねてから報告されており、それに加えて新型コロナウイルス感染症(COVID-19)によるサプライチェーンの遅延が発生したことから、国内1300店舗においてボトル飲料とミルクシェイクの提供が停止したとのこと。



マクドナルドの広報担当者は2021年8月24日(火)付けで「多くの販売業者と同様に、私たちもサプライチェーンの問題に直面しており、いくつかの商品の提供が影響を受けています。ボトル飲料およびミルクシェイクはイングランド、スコットランド、ウェールズにおいて提供不可能となっています」「ご不便をおかけして申し訳ありません。また、お客様のご理解とご協力に感謝いたします。できるだけ早くメニューを元に戻せるよう努めております」と声明を発表しました。





なお、イギリスのマクドナルドのウェブサイトを確認したところ、記事作成時点では特にメニューからミルクシェイクが消えるといった変化はありませんでした。



「Milkshakes & Cold Drinks」というページにはチョコレートミルクシェイク、ストロベリーミルクシェイク、バナナミルクシェイク、バニラミルクシェイクが並んでいます。





イギリスではマクドナルド以外のファーストフードチェーンも欠品に苦しんでおり、南アフリカ発祥のチキン専門店「Nando's」も看板商品であるPERI-PERI Chicken(ペリ・ペリ・チキン)が提供できなくなり、イギリス国内の45店舗を閉店しました。またケンタッキーフライドチキンもサプライチェーンの問題によってイギリス国内で調味料や容器などが不足しており、一部の店舗でメニューの数を制限していることを発表しています。加えてドライバー不足でスーパーマーケットの品ぞろえも影響を受けており、政府が対策を打たないと商品不足が数カ月続く可能性があると指摘されています。



CNNは、COVID-19のパンデミックでスーパーや食料品店の労働者不足が続いていたことに加え、COVID-19の濃厚接触者の隔離を求める法律が制定されたことが事態を悪化させたと指摘。法律が一部修正されたことでワクチン接種済みの濃厚接触者は隔離が免除されることとなりましたが、労働者不足はCOVID-19以外にも要因があるため、事態は簡単に収束しないだろうとCNNは示唆しています。



データ分析企業のIHSマークイットは、2021年8月以降、イギリス企業の生産量の伸びが劇的に鈍化していることを報告しており、「調査回答者からのコメントを分析したところ、物資と労働力の不足により生産量減少の発生率は通常の14倍に上っており、1998年1月の調査開始以来最大となりました」とコメントしています。