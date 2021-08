2021年08月25日 10時39分 セキュリティ

ヌード写真欲しさにiCloudへ不正アクセスして62万枚以上の写真を盗んだ男が逮捕される



若い女性のヌード写真を盗んで共有しようとして、何千ものAppleアカウントに不正アクセスを働き、62万枚以上のプライベートな写真やムービーを収集していたとして、アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルス市在住の男を逮捕したと連邦当局が発表しました。男は共謀罪1件と不正アクセス罪3件について、容疑を認めています。



La Puente man steals 620,000 iCloud photos in plot to find images of nude women - Los Angeles Times

https://www.latimes.com/california/story/2021-08-23/icloud-photo-theft-nude-women



Scammer Infiltrated Thousands of iCloud Accounts to Find Nude Photos - MacRumors

https://www.macrumors.com/2021/08/24/scammer-hacks-icloud-accounts-for-nude-photos/



逮捕されたのはハオ・クォ・チー(40歳)被告人。チー被告人はAppleのカスタマーサポートスタッフになりすまして被害者にメールを送信し、Apple IDのパスワードを提供させたとのこと。被害者はアメリカだけで少なくとも306人で、そのほとんどが若い女性だったことを、チー被告人は連邦検察官との司法取引で認めました。





FBIの提出した裁判書類によれば、チー被告人は「applebackupicloud」「backupagenticloud」というGmailのアドレスを所有しており、この2つのアカウントからおよそ50万通の電子メールが発見されたとのこと。また、そのうち約4700通にはチー被告人に送られたApple IDやパスワードが記載されていたそうです。



さらにチー被告人は「icloudripper4you」という名前でiCloud侵入屋としても活動しており、オンラインで知り合った人からの依頼で、およそ200人のアカウントもハッキングしたとのこと。チー被告人は海外の暗号化されたメールサービスを使い、依頼者と匿名でコミュニケーションをとっており、被害者のiCloudアカウントに不正アクセスし、保存されているデータの中にヌード写真やムービーがあると「俺たちは勝ち組だ」と語り、収集して互いに共有していたそうです。



by SilverTD



発覚したのは2018年3月頃で、有名人の写真をインターネット上から削除することを専門とする会社が、フロリダ州に住む一般人に「ヌード写真がポルノサイトに掲載されている」と通知したことがきっかけ。被害者はヌード写真をiPhoneに保存し、iCloudにバックアップしていました。



FBIはすぐに被害者のiCloudアカウントへのログインがチー被告人の自宅から行われていたことを突き止めました。そして、Dropbox、Google、Apple、Facebook、プロバイダーからチー被告人についての膨大な記録を証拠として入手したあと、2021年5月にFBIはチー被告人を逮捕しました。



チー被告人は、共謀罪1件と保護されたコンピューターへの不正アクセス罪3件について容疑を認めました。チー被告人は裁判を経て、最長5年の懲役刑を受けることになります。チー被告人は電話による取材に対して「私は悔い改めました」と語る一方で、「私の犯行が公になると、私の人生が台無しになります。私には家族がいます」とコメントしています。