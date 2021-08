2021年08月24日 13時05分 ゲーム

PlayStation 5の設計変更版の流通が始まる



2020年11月に登場した「PlayStation 5」はゲーム機史上最速のペースで売れ続け、記事作成時点でも品薄状態が続いています。そんなPlayStation 5の設計変更バージョンの流通がアメリカやオーストラリアで始まったことが報じられています。



A New PS5 Model Has Appeared In Australian Stores

https://press-start.com.au/news/playstation/2021/08/21/new-ps5-model-cfi-1102a-australia/



Sony's new PS5 model is lighter and doesn't need a screwdriver - The Verge

https://www.theverge.com/2021/8/23/22637524/sony-new-ps5-model-revision-lighter-screwdriver-stand-base-features



2020年11月の発売当初に流通していたPlayStation 5の型名は、通常版が「CFI-1000A」で、デジタル・エディションが「CFI-1000B」でした。しかし、2021年7月下旬になって、「CFI-1100B01」という型番のデジタル・エディションが登場することが、従来の「CFI-1000B」と販売ページを分けたノジマオンラインやGEOなどの対応により判明。





その後、公式サイトにCFI-1100Bのセーフティーガイドが登場しました。





記事作成時点では、PlayStation 5の取扱説明書配布ページには、「CFI-1000A」「CFI-1000B」に加えて新型名「CFI-1100A」「CFI-1100B」のセーフティーガイド&クイックスタートガイドが用意されています。





今回、アメリカやオーストラリアで確認されたのは「CFI-1102A」という型番。オーストラリアのゲーム系ニュースサイト・Press Startは「CFI-1102A」の外箱の型番部分の写真を公開しています。





Press Startは、「CFI-1102A」の台座固定用のネジが「CFI-1000A」のものとは違うことも写真で示しています。





アメリカで「CFI-1102A」を入手した@bdp2007氏によると、ネジだけではなく、台座のデザインにも変更が加わっていたとのこと。





そもそも通常版モデルはまだ初期の「CFI-1000A」しかないはずですが、本日・2021年8月24日(火)の昼前にPS5の公式サイトが更新され「CFI-1100A」の取扱説明書類が登場。Press Startが報じたように、説明書内のネジのイラストが変わっていました。





デジタル・エディションの型番違いである「CFI-1100B」が「CFI-1000B」と比べて300g軽くなっていたように、「CFI-1100A」も「CFI-1000A」と比べて300g軽くなっています。





なお、日本国内でCFI-1100Aが流通することになるのか、流通するとすればいつからなのかは不明です。