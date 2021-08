アイスなのにベルギーチョコの苦みがしっかり感じられるミニストップの「ビターチョコモナカ」を食べてみた

・関連記事

ミニストップのソフトクリームとスイーツを融合させた飲むデザート「グルクル」試食レビュー - GIGAZINE



「これぞ王道」なコーヒーゼリーを香料不使用で作った喫茶店の味っぽいミニストップ「グルクル 飲むなつかしの珈琲ゼリー」試食レビュー - GIGAZINE



18年間人気No.1のミニストップの「ベルギーチョコソフト」に初代の味が復活したので食べてみた - GIGAZINE



ナッツ香ばしい濃厚チョコレートと卵の風味が抜群のプリンが同時に楽しめるミニストップの「ベルギーチョコプリンパフェ」を食べてきた - GIGAZINE



2021年08月23日 12時35分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.