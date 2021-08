フォント1つに100万以上のスタイルを収録した「Helvetica Now Variable」

「Helvetica Now Variable」フォントは、個別スタイルだと通常・斜体のものがそれぞれ3万779円から、ファミリーパッケージだと通常・斜体の2つを合わせて5万1368円のところ、記事作成時点では特別価格の2万547円となっています。 Helvetica Now Variable Font | Webfont & Desktop | MyFonts https://www.myfonts.com/fonts/mti/helvetica-now-variable/

フォントを発表したMonotypeによると、スタイルは「何百万」通りで、正確にいえば12億3500万のバリエーションがあるそうです。 フォントファミリー 内で「太さが異なる」などのスタイル違いは、従来は個別のファイルにする必要がありましたが、可変フォントであるHelvetica Now Variableではすべてのスタイルに必要なものを1つのファイルにパッケージングしているとのこと。1つのファイルにフォントファミリーの「DNA」が含まれていて、フォントサイズ・幅・太さなどをアニメーション化することもできるようになったそうです。 これについてクリエイティブディレクターのチャールズ・ニックス氏は「Helvetica Now Variableは『フォント』という言葉の意味と概念を再形成します」と述べています。

2021年08月23日 09時30分00秒 in 動画, デザイン, Posted by logc_nt

