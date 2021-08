いまだに論争が続いている未確認の「地球外生命体の証拠」5選

火星人の遺物ではなく目の錯覚だったことが判明した 火星の人面岩 など、当初は「地球外生命体の証拠」とされながらも後に否定されてしまった発見は数多く存在しますが、中には未解明のものもあります。火星の微生物の化石と取り沙汰されたミクロサイズの構造物から、星を覆い隠す巨大構造物の存在を匂わせる観測記録までさまざまな「未解明の地球外生命体の証拠」を、宇宙科学の専門家が解説しました。 Mushrooms on Mars? Five unproven claims that alien life exists https://theconversation.com/mushrooms-on-mars-five-unproven-claims-that-alien-life-exists-161366 イギリス・イギリス・バーミンガム大学の宇宙科学の博士研究員を務めるガレス・ドリアン氏によると、これまで「地球外生命体の証拠」と取り沙汰されてきた発見の中には、由来や経緯などが未確認のものが存在するとのこと。その中の代表的なものが、以下の5つです。 ◆1:微生物の化石 アラン・ヒルズ84001(ALH84001) は、1984年に南極大陸で採取された火星起源の隕石の破片です。ドリアン氏によると、火山の噴火か隕石の衝突により宇宙に吹き飛ばされた火星の岩石が、何百万年もの漂流の末に地球に到達したものではないかとのこと。 1996年に、NASAの研究者が「アラン・ヒルズ84001の内部に微生物の残骸とおぼしき鎖状の構造を発見した」との 論文 を発表したことから、この隕石は地球外生命体の痕跡ではないかと注目を集め、記事作成時点でも真偽や由来についての議論が続けられています。

・関連記事

「現状の理論では説明できない」と専門家が興奮する宇宙に浮かぶ正体不明の「ORC」とは? - GIGAZINE



2020年に発見された地球外生命体の存在をにおわせる10個の証拠 - GIGAZINE



AIを使って地球外技術文明の探査機を徹底的に探し出す「ガリレオ・プロジェクト」が始動 - GIGAZINE



地球外生命体の存在が期待できる太陽系内の天体4選 - GIGAZINE



「宇宙人はいる?」を5人の専門家に聞いてみた結果とは? - GIGAZINE



地球外生命体探査史上「最大」の進展、金星の大気に生命の痕跡 - GIGAZINE

2021年08月22日 20時00分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.