核融合実験炉「ヴェンデルシュタイン7-X」が新世代の核融合炉の実装を後押し

The Wendelstein 7-X concept proves its efficiency | Max-Planck-Institut für Plasmaphysik https://www.ipp.mpg.de/5125328/05_21 ヴェンデルシュタイン7-Xはドイツ・ グライフスヴァルト に設置された核融合実験炉です。原子核融合反応を利用した原子炉である核融合炉については、超高温の プラズマ を閉じ込める 磁場閉じ込め方式 と呼ばれる手法が次世代の技術として注目されており、ヴェンデルシュタイン7-Xはこの磁場閉じ込め方式の実験を可能とする実験炉です。 磁場閉じ込め方式はコイルをドーナツ状に巻いて電流を流し、発生した磁場の中にプラズマを閉じ込めるという方式をとるものですが、コイルの巻き方によって「 ヘリカル型 」と「 トカマク型 」の2種類に分かれます。ヘリカル型はトカマク型に比べて定常運転がしやすい反面、プラズマの損失が多く、設計が困難という問題があります。ヴェンデルシュタイン7-Xはヘリカル型の実験炉で、「プラズマの損失を減らすこと」を最重要目標としています。

by Max-Planck Institut für Plasmaphysik プラズマ放電によりエネルギーを生み出す核融合実験炉「 ヴェンデルシュタイン7-X 」の研究が見直され、実装されていたシステムの最適化が「間違いではなかった」ということが思考実験により示されました。 Demonstration of reduced neoclassical energy transport in Wendelstein 7-X | Nature https://doi.org/10.1038/s41586-021-03687-w

2021年08月21日 23時20分00秒 in Posted by log1p_kr

