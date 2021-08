「夜空が星の光で埋め尽くされていないのは一体なぜ？」に天文学者が回答

夜空を見上げると暗闇の中に星が瞬いているのが見えますが、宇宙には明るく輝く恒星や銀河が無数に存在することを考えると、夜空は星の光で昼間のように明るくなっていてもおかしくないように思えます。この「なぜ宇宙は暗く見えるのか?」という疑問の答えを、科学系ニュースメディアのLive Scienceがまとめました。 Why does outer space look black? | Live Science https://www.livescience.com/why-does-space-look-black.html 「夜空はまばゆい光で覆われているはずだ」という疑問は、天文学者や物理学者の間では「 オルバースのパラドックス 」として知られています。カリフォルニア大学サンタクルーズ校(UCSC)で天体物理学を研究しているTenley Hutchinson-Smith氏によると、このパラドックスは 宇宙の膨張 で説明がつくとのこと。 Hutchinson-Smith氏は、Live Scienceに対し「私たちがいる宇宙は光よりも速く膨張しているので、あまりにも遠くにある銀河からの光は波長が引き延ばされて、私たちの目には見えない赤外線やマイクロ波などの電波に変わっている可能性があります。つまり、遠くの星の光は人の目で見ることができないので宇宙は暗く見えるというわけです」と話しました。

2021年08月21日 20時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.