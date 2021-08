「Microsoft 365」が2022年3月に値上げ予定、その対象プランとは？

Microsoftがサブスクリプションプラン「 Microsoft 365 」の価格を2022年3月1日から値上げすることを発表しました。 New pricing for Microsoft 365 | Microsoft 365 Blog https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2021/08/19/new-pricing-for-microsoft-365/ 価格改定されるプランは以下の通り。なお、記事作成時点では日本での正式価格は発表されていません。 まず、一般法人向けプランでは「 Microsoft 365 Business Basic 」が1人当たり月間5ドル(540円)から6ドル(約660円)に値上げされ、「 Microsoft 365 Business Premium 」が1人当たり月間20ドル(2180円)から22ドル(約2420円)に値上げされます。

2021年08月20日 11時04分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

