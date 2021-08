乳牛を利用せずに「本物と分子レベルで同じタンパク質を持つ乳製品」を生産するスタートアップとは？

以前から大豆を使った 豆乳 やオーツ麦を使った オーツミルク など、植物原料を使用した牛乳の代替品は広く流通していますが、これらは成分の面で牛乳と大きく違います。そこで、アメリカ・カリフォルニア州に拠点を置く Perfect Day というスタートアップは、「乳牛を使わずに牛乳と分子レベルで同じタンパク質を持つ乳製品」を製造しているとCNNが報じています。 Perfect Day is creating 'real' dairy, without cows - CNN https://edition.cnn.com/2021/08/12/business/perfect-day-dairy-protein-hnk-intl-spc/index.html カリフォルニア州に拠点を置くPerfect Dayは、味や機能が本物の牛乳を使ったものと同じでありながら、その製造過程に乳牛を使わない乳製品の開発・製造を行っています。Perfect Dayの共同創設者兼CEOであるRyan Pandya氏は、「私たちは牛乳に何が含まれているのかという問題に興味をもっていました。それは植物ベースの代替ミルクには欠けている、信じられないほど多くの機能と栄養をもたらします」とCNNに述べています。 牛乳の味や機能においてタンパク質が重要な役割を果たしていると気付いたPerfect Dayは、「動物を使わないで牛乳に含まれるタンパク質を作るにはどうすればいいのか?」という課題に取り組みました。

2021年08月17日

