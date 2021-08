ガス火の力でふっくら炊飯＆持ち運び可能で野外でも炊きたてのお米が食べられるイワタニのカセットガス炊飯器「HAN-go」レビュー

・関連記事

輝く天板に炎が映り込み見栄えもバッチリなイワタニの高級カセットコンロ「アモルフォ プレミアム」に網焼きプレートを組み合わせて焼き肉をしてみた - GIGAZINE



普通のカセットボンベで使える山善のインバーター発電機「EIGG-600D」レビュー、台風シーズンやアウトドアなど家庭でも活躍しそう - GIGAZINE



10本の串が自動で回転して焼けていくサンコーの「自家製焼き鳥メーカー2」を使ってみた - GIGAZINE



東芝の炊飯器が地震で壊れたので持ち込み修理をしてみました - GIGAZINE



いつでもどこでもそうめんが流せるポータブル流しそうめん器「流しそうめんPocket」を実際に使ってみたレビュー - GIGAZINE



2021年08月17日 23時00分00秒 in レビュー, ハードウェア, 食, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.