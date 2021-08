2021年08月17日 15時00分 メモ

NASAをジェフ・ベゾスの宇宙開発企業「Blue Origin」が提訴、月面着陸船の入札をめぐり

by Francisco Schmidt



Amazon創業者のジェフ・ベゾス氏が所有する宇宙開発企業・Blue Originが、月面着陸ミッション「アルテミス計画」に用いられる月面着陸船の委託候補から排除されたことを不服とし、アメリカ航空宇宙局(NASA)を訴えました。



アルテミス計画は、1961~72年にかけて実施されたアポロ計画以来約50年ぶりとなるアメリカの有人月面着陸計画です。このアルテミス計画に関して、NASAは2021年5月に有人月着陸システム(HLS)の設計・開発を担う企業の選定を実施。その結果、ベゾス氏率いるBlue Origin、テスラのイーロン・マスク氏率いるSpaceX、超小型衛星「FASTSAT」で宇宙開発事業に参入したDyneticsの3社を候補となりました。最終的にNASAは、2021年7月に「予算の関係からSpaceXのみに投資する」と発表し、排除されたBlue OriginとDyneticsは「競争の機会が与えられなかった」とアメリカ会計検査院に抗議しました。



2021年7月30日に会計検査院はBlue OriginとDyneticsの抗議を退けましたが、これを受けてBlue Originは2021年8月13日、NASAを相手取る訴状を連邦請求裁判所に提出しました。



Blue Originによると、連邦請求裁判所に提出された訴状は「提案に対するNASAの違法かつ不適切な評価に関する異議申し立て」とのこと。なお、この訴状自体は同社が機密情報、専有情報、供給業者選定に関する情報などの保護を要求したため、提出書類は非公表の状態です。





Blue Originは「NASAのHLSにおける選定プロセスの不公平を是正するために訴訟に踏み切りました」「この選定に関する過程と結果が明らかにした問題は、公正さの回復、競争の創成、そしてアメリカが月面再着陸成功を確実にするために避けては通れない課題であると固く信じています」コメントしました。



これに対してNASAの広報担当官は「訴訟の詳細を検討している段階です」と述べて訴訟へのコメントを避けた上で、今回の訴訟がアルテミス計画にどのような影響を与えるかについては「アルテミス計画のもとで可能な限り安全かつ早期に月面再着陸を果たすため、今後も最新情報を提供する予定です」と語りました。