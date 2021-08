タリバンのアフガニスタン掌握を理解する上で重要な5つのポイント

日本時間の2021年8月16日に、反政府組織の タリバン がアフガニスタン政府に対する 勝利を宣言 しました。そんな激動のアフガニスタン情勢について知っておくべきことをThe Conversationの編集者であるケイツビー・ホームズ氏がまとめています。 Afghan government collapses and Taliban on verge of controlling country: 5 essential reads https://theconversation.com/afghan-government-collapses-and-taliban-on-verge-of-controlling-country-5-essential-reads-166131 ◆タリバンはイスラム教を厳しく解釈している タリバンはイスラム神学校で教育を受けた学生を中心に結成された組織で、イスラム教の教義を厳格に解釈していることで知られています。 ネブラスカ大学オマハ校 のアフガニスタン研究センターで所長を務めるシェール・ジャン・アフマザイ氏は「タリバンがアフガニスタンを統治していた5年間は、女性は男性の許可なく学校に通ったり、家を出たりすることを禁じられていました。また、男性はあごひげを生やし、帽子かターバンを身に着ける必要がありました」「これらの規範に従わない人は、鞭打ちや殴打などの罰を受ける可能性がありました」と、タリバンのイスラム教解釈の厳格さを指摘しています。 アフマザイ氏によると、タリバンの考えた方が2001年以降に変化したという証拠はほとんどないとのこと。アフマザイ氏は「タリバンは、宗教指導者が国家の究極の意思決定者であった古いシステムを回復させようとしています」「すでにタリバンが支配している地域では、女性は男性の許可なくで家を出ることができず、男性もあごひげを生やすことを命じられています」と述べ、タリバンがアフガニスタンの実権を握ることでアフガニスタンの人々がタリバンの考え方に強制的に従わされる可能性があると主張しています。 ◆女性への影響 コンコルディア大学 で人類学の名誉教授を務めるホマ・フッドファー氏と アグネス・スコット大学 でジェンダー論を研究するモナ・タジャリ氏は2021年に15人の政治家や活動家に対してアフガニスタンにおけるジェンダーの平等性について インタビュー を行いました。その結果、あるジェンダー活動家からは「タリバンは女性に対するイスラム原理主義的な考え方をイデオロギーの1つとしている」という回答が得られました。 また、他の人物は「テレビでタリバンのインタビューを見たとき、タリバンの考え方が以前とは変わったように感じられました。しかし、実際にタリバンを間近で見た結果、彼らは何も変化していませんでした」と述べています。これらのことから、ホームズ氏は「タリバンの勝利を最も恐れているのは、アフガニスタンの女性​​かもしれません」と指摘しています。 ◆アメリカは道徳的責任を回避できない ワシントン大学 で哲学について研究するマイケル・ブレイク氏は、タリバンによるアフガニスタン掌握は「道徳的悲劇」だと指摘し、「アメリカは、アメリカ軍への協力を理由に攻撃対象となった通訳者など、アフガニスタンが被ったリスクへの代償として支援を提供する義務があります」と主張しています。 なお、アメリカのジョー・バイデン大統領は2021年7月に、アフガニスタンの人々の国外避難を支援するために 1億ドル(約110億円)を拠出 する決定を下しています。

2021年08月16日 19時00分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

