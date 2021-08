1億人分の個人情報をT-Mobileが漏えいか

T-Mobile investigating report of customer data breach that reportedly involves 100 million people - The Verge https://www.theverge.com/2021/8/15/22626270/t-mobile-investigating-report-customer-data-breach 報道によると、インターネットフォーラム上に突如出現した「T-Mobileユーザーの個人情報を販売する」という書き込みについて、T-Mobileは独自に調査を進めている模様。この書き込み主と独自に連絡を取り合ったというMotherboardによると、この人物はT-Mobileユーザー1億人超分の個人情報を取得しており、入手元は「T-Mobileのサーバーである」と語ったそうです。 また、T-Mobileのサーバーから盗み出されたユーザーの個人情報には、 社会保障番号 ・電話番号・名前・住所・ IMEI ・運転免許証の情報などが含まれます。Motherboardは書き込み主から販売データのサンプルを入手しており、「販売されている個人情報が正確なものであることを確認した」と報じました。

・関連記事

無料で5億3300万人分のユーザーデータが流出したFacebookに登録していたメールアドレスが漏えいしているかを調べる方法 - GIGAZINE



Facebookが5億3000万人分のユーザーデータ流出事件について公式見解を発表、「システムがハッキングされたわけではない」 - GIGAZINE



音声SNS「Clubhouse」から130万件の個人情報が漏えいしたとの報道、ClubhouseのCEOは「元から公開されているデータ」と報道を否定 - GIGAZINE



LinkedInから5億人分の個人情報が流出、自分のアカウントへの影響の確認方法と対策とは? - GIGAZINE



2021年08月16日 09時57分00秒 in モバイル, セキュリティ, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.