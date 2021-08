世界がネットにつながる未来「メタバース」についてポケモンGOのNianticが主張、仮想世界の問題点と築くべき良い現実とは？

・関連記事

Facebookの収益が前年比56%増で2016年以来最速ペースで成長するも「Appleの広告戦略の逆風」で見通しは不鮮明、今後は仮想空間「メタバース」に注力 - GIGAZINE



NvidiaのCEOがメタバース・Arm買収・中国市場・半導体不足などについて語る - GIGAZINE



Microsoftが複合現実プラットフォーム「Microsoft Mesh」を発表、HoloLensで遊べるポケモンGOのデモ映像も - GIGAZINE



Facebookがユーザー自身が作り上げた世界で気ままに遊ぶことができるVRワールド「Facebook Horizon」を発表 - GIGAZINE



「ARはVRよりも成功を見込める」とAppleのティム・クックCEOは考えていることが判明 - GIGAZINE



「海賊船の中に教室」などインターネットの仮想世界上に設けられた実在大学の仮想キャンパスは今どうなっているのか? - GIGAZINE



2021年08月13日 08時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, サイエンス, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.