2021年08月12日 11時31分 ハードウェア

Samsungが横/縦に折りたためる新スマホ「Galaxy Z Fold3 5G」と「Galaxy Z Flip3 5G」を発表



スマホ市場シェア世界2位の大手メーカー・Samsungがイベント「Galaxy Unpacked」を開催し、端末を横に折りたためる「Galaxy Z Fold3 5G」と、端末を縦に折りたためる「Galaxy Z Flip3 5G」を発表しました。



The Next Chapter in Mobile Innovation: Unfold Your World With Galaxy Z Fold3 5G and Galaxy Z Flip3 5G – Samsung Global Newsroom

https://news.samsung.com/global/the-next-chapter-in-mobile-innovation-unfold-your-world-with-galaxy-z-fold3-5g-and-galaxy-z-flip3-5g





[Infographic] Galaxy Z Flip3 5G: Unfold New Ways To Create, Capture and Play – Samsung Global Newsroom

https://news.samsung.com/global/infographic-galaxy-z-flip3-5g-unfold-new-ways-to-create-capture-and-play



[Infographic] Galaxy Z Fold3 5G: Unfold Next-Level Productivity and Entertainment Experiences – Samsung Global Newsroom

https://news.samsung.com/global/infographic-galaxy-z-fold3-5g-unfold-next-level-productivity-and-entertainment-experiences



「Galaxy Z Fold3 5G」は2019年に登場した横開きの折りたたみスマートフォン「Galaxy Fold」のシリーズ最新モデル、「Galaxy Z Flip3 5G」は2020年に登場した縦開きの折りたたみスマートフォン「Galaxy Flip」のシリーズ最新モデルです。それぞれ、端末として第3世代を迎えて、過去の折りたたみ式端末ユーザーからのフィードバックを受けての改善が行われており、これまで以上に最適化された「折りたたみ体験」と耐久性を実現しているとのこと。



「Z Fold3」は、生産性と没入型エンタテインメントのための究極の端末を求める人向けに作られた、「真のマルチタスクパワーハウス」だとのこと。メインディスプレイは7.6インチのDynamic AMOLED 2X(有機ELディスプレイ)で、解像度は2208×1768ピクセル。





これまで、何度も折りたたむディスプレイにSペン検知用のデジタイザーを内蔵することは難しく、折りたたみ端末はSペン非対応でしたが、とうとう技術的難題を乗り越えて、Sペン対応となりました。





端末寸法は折りたたみ時が67.1mm×158.2mm×16.0mm(最厚のヒンジ部)、展開時が128.1mm×158.2mm×6.4mm。重さは271g。





カラーバリエーションはファントム・グリーン、ファントム・ブラック、ファントム・シルバーの3色。





一方、「Z Flip3」は大胆なカラーバリエーションと洗練されたデザイン、プレミアムな機能が特徴の「真の自己表現のためのデバイス」だとのこと。





メインディスプレイは6.7インチのDynamic AMOLED 2X(有機ELディスプレイ)で、解像度は2640×1080ピクセル。





端末寸法は折りたたみ時が72.2mm×86.4mm×17.1mm(最厚のヒンジ部)。展開時が72.2mm×166mm×6.9mm。重量は183g。





基本カラーバリエーションはファントム・ブラック、ラズベリー、クリーム、グリーンの4色。





さらにSamsung.com限定カラーとしてホワイト、ピンク、グレーがあります。





「Z Flip3」の特徴の1つはリンググリップとストラップケース。





スタイリッシュな運用を可能です。





なお、日本のGalaxy公式サイトにも製品ページが作られていますが、記事作成時点で価格などは掲載されておらず、発売時期なども不明です。



Galaxy Z Fold 3 5G(ギャラクシーZフォールド3 5G)|Galaxy公式(日本)

https://www.galaxymobile.jp/galaxy-z-fold3-5g/



Galaxy Z Flip 3 5G(ギャラクシーZフリップ3 5G)|Galaxy公式(日本)

https://www.galaxymobile.jp/galaxy-z-flip3-5g/