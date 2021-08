2021年08月12日 17時00分 ネットサービス

Instagramが「古いフォロワー以外からのコメントやDMを非表示にする新機能」を導入、差別や虐待を防ぐため



近年ではSNSにおける差別や虐待が問題視されており、2021年7月にはUEFA EURO 2020(ユーロ2020)の決勝戦でPKを外したイングランド代表のサッカー選手がInstagram・Facebook・TwitterなどのSNSで人種差別の被害に遭って大きな問題となりました。そんな中、Instagramがプラットフォーム上の差別や虐待を防ぐため、「古いフォロワー以外からのコメントやDMを非表示にする新機能」を導入したと現地時間の2021年8月10日に発表しました。



Instagramの責任者を務めるAdam Mosseri氏は8月10日のブログ記事で、「私たちには、Instagramを誰もが安心できるようにする責任があります。Instagramでのヘイトスピーチやいじめは認められないもので、見つかった場合は削除されます。また、そもそもこのような虐待を経験する必要がないように保護したいと考えています」とコメント。そこで新たに、Instagram上での差別や虐待を防ぐため、「Limits(制限)」という新機能を導入したと公式ブログで発表しました。



制限は「自分をフォローしていない、あるいは最近フォローしたばかりのユーザーからのコメントやDMを非表示にする」という機能であり、何らかの影響で自分に寄せられる有害なコメントやDMが急増した、あるいは急増することが予想されるユーザーにとって役に立つとのこと。Mosseri氏は、「私たちがこの機能を開発したのは、クリエイターや公人が時々見知らぬユーザーからのメッセージやDMリクエストの急増を経験すると聞いたためです。これは多くの場合、オリンピックでメダルを獲得したことのお祝いなどサポートの気持ちによるものですが、時には望ましくないコメントやメッセージが殺到することもあります」と述べています。





Instagramの調査によると、プラットフォーム上で有名人寄せられる否定的なメッセージの多くは、その人物をフォローしていないか最近フォローしたばかりの人が発信しているとのこと。しかし、コメントやDMを完全に遮断してしまうことは不便であることから、「自分をフォローしていない、あるいは最近フォローしたばかりのユーザー」からのコメントやDMを一括で非表示にすることで、有害なメッセージの多くを見ないで済むというわけです。



すでに制限機能は世界中のInstagramユーザーが利用可能。右下のプロフィールアイコンをタップして……





「設定」を選択。





「プライバシー設定」をタップ。





すると、上部に「制限」の項目があるのでタップします。





「次へ」をタップ。





すると、コメントやDMを非表示にする範囲や制限する期間を選択することが可能。「オン」をタップすると制限機能が有効になります。





また、Instagramは以前から、不快感を与える可能性があるコメントを送ろうとするユーザーに対して警告を表示してきました。これまでは、最初の警告はそれほど厳しいものではなく、複数回コメントを送信しようと試みると、アカウントが削除される可能性について警告するというものでした。ところが、今後は最初からアカウントが削除される可能性について知らせる厳しい警告を表示し、悪質なコメントの送信を思いとどまらせるとのことです。





なお、Instagramは2021年4月に発表した不快なDMをあらかじめフィルタリングできる機能「DMリクエストフィルター」について、8月末までに世界中全ての人が利用できるようになることも発表しています。



