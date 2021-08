GoogleのTitanセキュリティキーがNFCを広くサポートへ、Bluetooth対応は廃止

・関連記事

「セキュリティリスクが高い」のにパスワードが認証方法として使われ続ける理由とは? - GIGAZINE



Cloudflareが「CAPTCHAの狂気」からの完全脱却を表明、物理セキュリティキーを使うシステムを提案 - GIGAZINE



SSH接続でGitHubにアクセスする際にセキュリティキーによる認証が利用可能に - GIGAZINE



Googleの物理キー「Titan セキュリティ キー」がサイドチャネル攻撃により突破される - GIGAZINE



2020年アメリカ大統領選でメール流出がなかったのは「物理的なセキュリティキー」の採用による可能性 - GIGAZINE



スマホでもPCでも使えるUSB Type-CとNFCを搭載した物理セキュリティキー「YubiKey 5C NFC」レビュー - GIGAZINE



物理セキュリティキーの「YubiKey」でついに生体認証が可能となることが判明 - GIGAZINE



Googleの2段階認証を構築する「Titan セキュリティ キー」にUSB Type-Cタイプが登場 - GIGAZINE

2021年08月10日 10時33分00秒 in ハードウェア, セキュリティ, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.