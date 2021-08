医師専用SNS「Doximity」でワクチン陰謀論や誤情報が急拡大しているとの報告

参加するためには写真付きの医師免許証の提出が必要だという医師向けSNS「 Doximity 」で、医師による誤情報が多く見られるという事態をアメリカのニュースメディアであるCNBCが伝えています。誤情報の内容は「『ワクチンにはマイクロチップが含まれる』というレベルのものは少ないものの、多くはそれにかなり近いもの」だと言われています。 Doximity, social network for doctors, full of antivax disinformation https://www.cnbc.com/2021/08/06/doximity-social-network-for-doctors-full-of-antivax-disinformation.html Doximityは「医師向けの LinkedIn 」と説明されるSNSで、2021年6月にIPOを果たし、時価総額が100億ドル(約1兆1000万円)を突破したと 報じられています 。Doximityは全米の医師の80%にあたる180万人のユーザーを持ち、医師がパーソナライズされた医学情報を取得できるようにしているほか、医師同士がつながったり、業界の動向を把握したりするのに役立っているとのこと。 しかし、Doximityのメンバーであるカリフォルニア州在住のポール・マラリック氏によると、Doximityは反ワクチン主義の医師による誤情報であふれかえっているとのこと。「『ワクチンにはマイクロチップが含まれる』というレベルのものは少ないですが、多くはそれにかなり近いものです」とマラリック氏は述べています。マラリック氏はすでに引退していますが、月50時間をワクチン投与活動に費やしており、Doximityで誤情報を投稿する医師について「彼らは積極的に私たちに対抗しています」とも述べました。

・関連記事

わずか12人の反ワクチン主義者が81万件以上あるSNSの反ワクチンコンテンツの3分の2を生み出している - GIGAZINE



人は「自分は他の人よりフェイクニュースにだまされにくい」と考えがちだと研究で判明 - GIGAZINE



「新型コロナワクチン由来のスパイクタンパク質は有害」というフェイクニュースがFacebookで拡散されている - GIGAZINE



ワクチンのウソ情報をYouTuberに拡散させようとマーケティング会社が暗躍している - GIGAZINE

2021年08月10日 15時12分00秒 in ネットサービス, サイエンス, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.