海洋循環システムの1つ・大西洋南北熱塩循環の安定性はほぼ完全に失われたとの研究

Climate crisis: Scientists spot warning signs of Gulf Stream collapse | Climate change | The Guardian https://www.theguardian.com/environment/2021/aug/05/climate-crisis-scientists-spot-warning-signs-of-gulf-stream-collapse 研究を行ったのは、ベルリン自由大学数学・情報科学部のニクラス・ボーア氏。

地球の気候に影響を与えている「海洋大循環」が 温暖化の影響で弱まる可能性 は以前から指摘されてきましたが、このうち、大西洋の海流システムである 大西洋南北熱塩循環 が、ここ数十年で最も弱い状態になっており、安定性はこの1世紀でほぼ完全に失われたことが明らかになりました。 Observation-based early-warning signals for a collapse of the Atlantic Meridional Overturning Circulation | Nature Climate Change https://doi.org/10.1038/s41558-021-01097-4

2021年08月10日 17時30分00秒 in サイエンス, Posted by logc_nt

