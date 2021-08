2021年08月09日 13時00分 乗り物

テスラのSFの世界から抜け出してきたかのような「Cybertruck」の生産が2022年まで延期されることが明らかに



電気自動車メーカーのテスラが2019年に発表した電気ピックアップトラックの「Cybertruck」について、生産が2022年まで延期されることが明らかになっています。



2019年11月に発表されたテスラの「Cybertruck」は、「トラックよりも実用的でスポーツカーよりも優れたパフォーマンス」をうたう、電気ピックアップトラックです。なんといっても初代PlayStationやNINTENDO64のゲーム内で登場した粗めのポリゴンをほうふつとさせるカクカクしたデザインの見た目が特徴的。



発表当初、テスラはCybertruckについて「2021年末までに市場に出る」としていたのですが、期限が近づくにつれリリースが遅れる可能性が報じられるようになっていました。テスラのイーロン・マスクCEOは2020年第4四半期の決算発表時に行った投資家向けの電話会議の中で、「Cybertruckのエンジニアリングのほぼすべてが完了しました。そのため、デザインセンターレベルやデザインレベルでの遅延はなくなりました。Cybertruckの生産に必要な機器も間もなく注文する予定です。ただし、Cybertruckの後部ボディは明らかに大きいため、既存のテスラ車両で使用するものよりも大きな機器が必要となります。具体的には、モデルYで使用している6000トン規模の鋳造プレスではなく、8000トン規模の鋳造プレスが必要となります」と語り、生産に移る前の段階でいくつかの問題を抱えていることを示唆していました。



ただし、2021年7月にテスラが行った2021年第2四半期の決算発表時には、「モデルYに続き、オースティンの工場での生産が計画されているCybertruckの工業化も進んでいます」と、Cybertruckの生産が順調に進んでいるかのような発言を残していました。



しかし、それからわずか数週間でCybertruckの生産が2022年まで延期されたことが明らかになっています。テスラの公式サイト上にあるCybertruckの注文ページにアクセスすると、画面上には「全額払い戻し可能。2022年の生産が近づくと、デザインを完成することができます。」と表記されており、当初の予定だった「2021年末」までのリリースが間に合わなくなっていることがわかります。





アメリカでは電気ピックアップトラックをどこのメーカーが最初に市場に投入するかの競争が白熱しています。テスラのCybertruckが一番手になるとはみなされていなかったものの、今回の生産の遅れによりその期待がさらに薄くなることは明らかです。ただし、テスラだけでなくRivianやLordstownといった他の電気ピックアップトラックメーカーも問題を抱えており、生産時期を延期していると報じられています。



なお、テスラのCybertruckの予約件数は2021年8月時点で120万件を突破しています。



