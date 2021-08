効率的なミサイル迎撃用のAIを開発する研究者が「トンボの脳」をコピーする意味とは？

・関連記事

なぜ虫はあんなに小さい脳で複雑な行動ができるのか? - GIGAZINE



トンボに「ランドセル」を背負わせて自由に操縦する研究が進行中 - GIGAZINE



グンタイアリは自分たちの体で橋を作るとき2つのシンプルなアルゴリズムに従っている - GIGAZINE



アリはどのようにして効率的に仕事を振り分けているのか? - GIGAZINE



なぜアリの行列は渋滞して詰まってしまわないのか? - GIGAZINE



ミツバチは「数」の概念を記号と結び付けて認識できることが判明 - GIGAZINE



2021年08月09日 12時00分00秒 in ソフトウェア, サイエンス, 生き物, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.