2021年08月06日 12時20分 モバイル

世界のスマホ市場シェアでXiaomiがついに1位の座を獲得



中国のスマートフォンメーカーであるXiaomiが、2021年第2四半期(4~6月)においてヨーロッパでのスマートフォン出荷台数が1位となったことが明らかになっていました。そして新たに、調査会社のCounterpointが発表した「2021年6月における全世界スマートフォン販売シェアデータ」から、2021年6月におけるXiaomiのスマートフォン販売シェアがついに世界のトップに立ったことが判明しています。



Xiaomi Becomes #1 Smartphone Brand Globally for First Time Ever

https://www.counterpointresearch.com/xiaomi-becomes-1-smartphone-brand-globally-first-time-ever/



Counterpointが毎月リリースしているモバイルデバイスの市場シェアを出荷台数からチェックした報告書「Market Pulse」によると、Xiaomiは2021年6月にSamsungとAppleを抜いて、初めて「最もスマートフォン販売シェアが多いメーカー」となりました。同月におけるXiaomiの売上高は前月比で26%も増加しており、2021年6月において「最も急成長したスマートフォンメーカー」にもなったとのこと。



以下のグラフはXiaomi(オレンジ線)、Samsung(青線)、Apple(黒線)の月別の全世界スマートフォン販売台数におけるシェアをパーセンテージで記したグラフ。2015年1月時点での市場シェアはSamsungが21.9%、Appleが14.2%、Xiaomiが5.2%となっており、Xiaomiの販売シェアはSamsungとAppleという2強からは大きくかけ離れていました。しかし、その後右肩上がりに月別の販売シェアを伸ばしていき、2021年6月についに販売シェアでトップに立ちます。SamsungとAppleは販売シェアを大きく上下させながらそれほど伸ばせていないものの、Xiaomiは堅調にシェアを拡大していったことがはっきりとわかるグラフです。





なお、Xiaomiは2021年第2四半期における売上高でもスマートフォンメーカーとしては世界2位を記録しており、2011年の創業以来、累計8億台ものスマートフォンを販売してきました。



Counterpointでリサーチディレクターを務めるTarun Pathak氏は、「OEMは中国、ヨーロッパ、中東、アフリカなどのHuaweiとHonorが大きなシェアを獲得していた市場で拡大を続けています。2021年6月において、Xiaomiは中国、ヨーロッパ、インドでの景気回復と、供給制限によるSamsungのシェア降下に助けられました」と語りました。これは、アメリカがHuaweiと関連企業に対して取引制限を課したことで、Androidを搭載したスマートフォンを製造するXiaomiやSamsungといったメーカーが、中国、ヨーロッパ、中東、アフリカなどの地域で販売シェアを拡大していることを指します。



また、同社のシニアアナリストであるVarun Mishra氏は、2021年6月18日に開催された中国最大のECセール「618商戦」において、Xiaomiが積極的なマーケティング活動を行い売上を伸ばしたことが、同月の売上増加につながったと指摘しています。一方で、Samsungは同社の製造工場のひとつがあるベトナムで新型コロナウイルスのパンデミックが広がったことで、2021年6月に生産が中断するというアクシデントに見舞われました。その結果、Samsungは在庫不足に陥り販売台数を思ったように伸ばせなかったとMishra氏は指摘しています。



Counterpointは「ベトナムの情勢が改善しない場合、Samsungの生産は打撃を受け続ける可能性があり、Xiaomiが販売シェアを伸ばし続けることも考えられます」と指摘。ただし、Samsungの生産が回復すると、販売シェアで再びトップに立つ可能性が十分に考えられるとのことです。





なお、2021年第2四半期(4~6月)で見た場合、全世界スマートフォン出荷台数ではSamsungが1位(5800万台)、Xiaomiが2位(5300万台)、Appleが3位(4900万台)となっています。Xiaomiにとって2021年第2四半期は過去最高の四半期となっており、特に中国、東南アジア、ヨーロッパでの出荷の伸びがシェア拡大につながったと分析されています。