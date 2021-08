NASAが次世代超音速機「X-59」の2年にわたる製造工程を追跡するタイムラプスムービーを公開中

X-59は、カリフォルニア州にあるロッキード・マーティンの組み立て工場で建設中。海面上を時速約660マイル(約1062km)の超音速でソニックブームを発生させることなく飛行できるように設計されています。 実際に2019年5月から2021年6月までのおよそ2年間でX-59を組み上げていく様子が、以下のタイムラプスムービーで見ることができます。 Time-lapse of X-59 Quiet SuperSonic Technology aircraft (May 2019 - June 2021) - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=LcvYjkCBY28 X-59は、かつて商業目的で運用されていた超音速機・ コンコルド と同じく デルタ翼 を持つ航空機。組み立てるための枠が工場に並べられます。

2021年08月05日 14時30分00秒 in 乗り物, 動画, Posted by log1i_yk

