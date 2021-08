金沢カレーブームの火付け役・ゴーゴーカレーとミニストップの夏のコラボメニュー5品を食べてみた

・関連記事

ラ王史上最も太い極太麺に暴力的なうまさのアブラ&ニンニクが絡む「日清 辛豚ラ王」を食べてみた - GIGAZINE



台湾風のスパイスが効いたザクザク衣を楽しめるミニストップの「台湾からあげ」試食レビュー - GIGAZINE



シュワとろ新食感プリンの「プーアワワ」とクレープなのにサクサク食感な「ミループ」を食べてみた - GIGAZINE



「ハワイアンバーベキュー ザク切りポテト&ビーフ」などマクドナルドの夏限定商品を4種類食べてみた - GIGAZINE



ケンタッキーのオリジナルチキンやポテトを「味変」できる「3種のディップソース」が登場、実際に食べ比べてみた - GIGAZINE



地中海料理「エスカベッシュ」を松のやのふっくらアジフライやジューシーなロースかつにたっぷりかけて食べ比べてみた - GIGAZINE





2021年08月04日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.