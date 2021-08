2021年08月04日 10時53分 メモ

レストラン・ジム・劇場などの利用時にワクチンパスポートを求めるプログラムをニューヨーク市が決定



市民のワクチン接種率向上を目的として、屋内のレストランでの食事やジムの利用、コンサートの観覧などにあたって、ワクチンを最低1回は接種したという証明(ワクチンパスポート)の提示を求める「Key to NYC Pass」プログラムの実施をニューヨーク市が決定しました。アメリカの大都市での実施は、これが初だとのことです。







Vaccine mandates for indoor dining and theater are coming to New York City - Vox

https://www.vox.com/recode/2021/8/3/22607985/new-york-vaccine-mandate-indoor-dining



NYC’s Key vaccination requirement for indoor dining can be met with an app - The Verge

https://www.theverge.com/2021/8/3/22607882/key-to-nyc-pass-covid-vaccine-proof-new-york-city



ニューヨーク市のビル・デブラシオ市長は会見で、「残念ながら、ワクチン接種を受けていない場合はいろいろなことに参加できません」「我々の社会に完全に参加したいのであれば、ワクチンを接種する必要があります」と述べ、この「Key to NYC Pass」の目的がワクチン接種推進にあることを明かしています。ニューヨーク市で少なくとも1回はワクチンを受けた人の割合は約60%だとのこと。





ワクチン接種の証明として使用できるのは紙の予防接種カードと「NYC COVID SAFE」アプリ、および「Excelsior Pass」アプリ。「Excelsior Pass」はニューヨーク州がワクチンパスポートとして導入しているアプリです。



ニュースサイトのrecodeによると、プログラム実施のスケジュール詳細にははっきりしない点も多く、2021年8月16日(月)から「任意で」開始され、市による施行は市民の屋内での活動が活発になるとみられるレイバー・デー(労働者の日)後の9月13日(月)になるとのこと。



なお、すでにブロードウェイの劇場ではスタッフ・観客の両方にワクチン接種を求めています。