Twitterが「画像切り抜きアルゴリズムのバイアスを発見するコンテスト」を開催、報奨金は最大38万円

Twitterが2021年7月30日、「画像切り抜きアルゴリズムに存在するバイアスを発見するコンテスト」を開催すると発表しました。Twitterによると、これは業界初となる「アルゴリズムのバイアスについての報奨金コンテスト」であり、コンテストの優勝者には3500ドル(約38万円)の報奨金が支払われるとのことです。 Introducing Twitter’s first algorithmic bias bounty challenge https://blog.twitter.com/engineering/en_us/topics/insights/2021/algorithmic-bias-bounty-challenge Twitter announces first algorithmic bias bounty challenge | ZDNet https://www.zdnet.com/article/twitter-announces-first-algorithmic-bias-bounty-challenge/ Twitterは2018年、ユーザーが投稿した画像のトリミングを AI技術を活用して最適化 し、画面レイアウトに応じたサムネイルとして表示する機能を導入しました。ところが、人間の顔などを中心として切り抜くはずのアルゴリズムに対し、「人種によるバイアスが存在する」と 指摘する声 が上がっていました。 実際にTwitterがアルゴリズムによる画像の切り抜きを検証したところ、アルゴリズムは全体として4%ほど、黒人より白人の顔を優先する傾向があることが判明。この結果を受けて、Twitterは「自動トリミング機能のアルゴリズムを段階的に廃止する」と発表しています。 Twitterが「人種差別をなくすため自動トリミングをやめる」と発表 - GIGAZINE

2021年08月02日 12時15分00秒 in モバイル, ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.