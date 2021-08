Googleが広告ブロック機能搭載ブラウザ「Brave」の偽公式サイトを検索結果の最上部に表示してしまう事件が発生

悪意のある攻撃者が Google広告 を利用して広告ブロック機能搭載ブラウザ「 Brave 」の「偽公式サイト」をGoogle検索の最上部に表示するという事態が発生しました。この偽公式サイトからBraveをダウンロードしようとした場合、マルウェアに感染する可能性があったと報じられています。 With help from Google, impersonated Brave.com website pushes malware | Ars Technica https://arstechnica.com/gadgets/2021/07/with-help-from-google-impersonated-brave-com-website-pushes-malware/ Braveは、ページ内の広告を自動ブロックする機能を標準搭載した Chromium ベースのウェブブラウザ。Braveの広告ブロック機能はパフォーマンスを下げるような負荷の高い広告を自動で非表示にしてくれるため、ウェブページの読み込みが高速化されるという点も特徴です。 そんなBraveの公式サイトを模した「偽公式サイト」がGoogle検索の最上部に来てしまうという事件が発生しました。この偽公式サイトは Punycode と呼ばれる、ドメイン名用の文字符号化方式を活用してURLを本物の「brave.com」に似せた「bravė.com(eが リトアニア語アルファベット の ė になっている)」に偽装し、ユーザーを欺いていました。偽公式サイトのスクリーンショットが以下。

2021年08月02日

