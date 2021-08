2021年08月02日 13時00分 ネットサービス

労働者のうち169人に1人がAmazon従業員に

by Scott Lewis



アメリカで働くAmazon従業員の数が95万人を超え、「労働者の169人に1人がAmazon従業員」となったことが判明しました。Amazonでは依然として労働者の需要は増加傾向にあり、今後も従業員数は増加していくとみられています。



Amazon now employs almost 1 million people in the U.S. — or 1 in every 169 workers

https://www.nbcnews.com/business/business-news/amazon-now-employs-almost-1-million-people-u-s-or-n1275539





Amazonは2021年7月に発表した2021年第2四半期の決算報告で初めてアメリカにおける従業員数が95万人を突破したと発表しました。なお、この従業員数には配送を請け負うドライバーの数などは含まれておらず、第2四半期に新規雇用した従業員の数は6万4000人でした。



Amazonの従業員数は、決算報告のうち「Investing in Employee Safety and Providing Good Jobs(従業員の安全に対する投資および良い仕事を提供することについて)」の項目で記されています。



Amazon.com, Inc. - Amazon.com Announces Second Quarter Results

https://ir.aboutamazon.com/news-release/news-release-details/2021/Amazon.com-Announces-Second-Quarter-Results-2dcdc6a32/default.aspx





アメリカで最も従業員数が多いのは、160万人の従業員を抱えるスーパーマーケット大手のウォルマートであり、Amazonの従業員数はこれに次ぐ数字。なお、全世界におけるAmazonの従業員数は130万人となっています。



アメリカにおける労働者数は2021年6月の時点で約1億6100万人といわれており、換算するとアメリカの労働者の169人のうち1人がAmazonで働いているという計算です。また、ウォルマートの場合は100人に1人の計算になります。



AmazonのCFOであるブライアン・オルサフスキー氏は、Amazonでは依然として労働力への需要が高まっていると述べています。オルサフスキー氏は「(労働力は)おそらく、我々のビジネスにおけるインフレの大きな要素の1つです。我々は契約とインセンティブに多くを費やしています」と述べ、同社が通常10月に行う昇給が5月に繰り上げられたことについても言及しました。



Amazonは2018年以降、全ての従業員の時給を最低15ドル(約1650円)に設定しています。アメリカでは最低賃金が7.25ドル(約800円)に設定されているため、Amazonの最低賃金はこの2倍となっています。