TikTokに投稿される「本を紹介する動画」が新たなベストセラーを生み出している

TikTokの影響で著書の「They Both Die at the End」がベストセラーになったシルヴェラ氏は、一応TikTokアカウントを持ってはいるものの、あまり投稿はしていないとのこと。シルヴェラ氏はTikTokについて、読者が自分の読書経験を強調する力を与えているという点で、ソーシャルメディアの中でもユニークな存在だと指摘。「読者はスターです。彼らは、作者である私たち自身ができない方法で、『ベストセラー』を作り出しています」と述べました。

