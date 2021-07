2021年07月31日 22時00分 セキュリティ

ノルウェー語のGoogle検索結果に大量に現れる「人魚」の正体とは?



ノルウェー語でGoogle検索を行うと、人魚を意味するデンマーク語「Havfruen」を含むドメイン「havfruen4220.dk」が必ずと言っていいほど検索結果に現れるそう。このドメインはスパムサイトのものですが、あらゆる単語の検索でヒットすることから、ノルウェーのWeb開発者であるAlexskra氏が疑問を呈しています。



The mermaid is taking over Google search in Norway - ALEXSKRA

https://alexskra.com/blog/the-mermaid-is-taking-over-google-search-in-norway/



Alexskra氏によると、havfruen4220.dkはノルウェーの企業、新聞社、その他さまざまな単語の検索結果で候補として表示されるとのこと。例えばノルウェー最大の食料品チェーン店「REMA 1000」で検索すると、5ページ目の一番上に「havfruen4220.dk」が現れます。





他にも、人々が検索しそうな「How often」を意味する「hvor ofte」と入力し、最初の検索候補「hvor ofte bør man dusje(どのくらいの頻度でシャワーを浴びるべきなのか?)」で検索すると……





最初のページにhavfruen4220.dkが現れます。





なお、havfruen4220.dkだけの検索結果は995万件。Alexskra氏によると、これらのほとんどは最近作成されたページだとのこと。





これらのページにアクセスすると、「オンラインで早くお金を稼ぐ方法」が表示されるスパムサイトや、ノルウェーのニュースサイトに偽装したサイトなどにリダイレクトされます。





なお、havfruen4220.dkに直接アクセスすると、ロシアのアニメ「スメシャリキ」の落書きが表示されるだけとのこと。なお、左の女性はインターネット上で公開されているコメディ動画に登場する人物で、右側の男性はアメリカのコメディ俳優のアダム・サンドラーです。





Alexskra氏はスパムサイトが検索結果の上位に現れる理由として、「サイトにアクセスしたユーザーは悪質なUIによりブラウザバックを行えず、ページに長くとどまらざるを得ない。Googleはページに長くとどまったことを検知し、サイトを高くランク付ける」と考察しています。



Alexskra氏は「このようなスパムサイトは昔からあるが、検索結果の上位に現れるのを見たことはない」「あなたのサイトをGoogle検索結果の全てに表示できたら、あなたはどれほど利益を上げられるだろうか?」と述べました。