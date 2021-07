銃声を検知して犯罪を減らすはずのAI「ShotSpotter」が街を混乱に陥れている

アメリカ・イリノイ州のシカゴでは、銃暴力の根絶と治安向上のために「 ShotSpotter 」というAI駆動の銃声検出センサーが設置されています。ShotSpotterは銃声を検出し、その銃声がどこで発生したのかという情報をアラートとして警察に届けていますが、近年はShotSpotterが銃暴力を減らすことに役立っていないばかりか、冤罪を生み出していると指摘されています。 Police Are Telling ShotSpotter to Alter Evidence From Gunshot-Detecting AI https://www.vice.com/en/article/qj8xbq/police-are-telling-shotspotter-to-alter-evidence-from-gunshot-detecting-ai 2020年5月31日に25歳のサファライン・ヘリングさんが銃で頭を撃たれて死亡した事件では、ShotSpotterが利用された結果、64歳のマイケル・ウィリアムズさんという男性が逮捕されました。この事件が起こった23時46分、通りに設置されたShotSpotterは、ある「音」を検出しました。当初、ShotSpotterのアルゴリズムは音を「花火の音」と認識。当時は ジョージ・フロイドの死 に対する抗議デモが起こっており、デモに関連した花火だと考えられました。 しかし、その後ShotSpotterのアナリストがアルゴリズムを無効にし、手動に切り替えて分析した結果、音が銃声であると判断されました。さらに数カ月経過して事件の捜査が行われた際に、別のShotSpotterアナリストが音の検出された座標を、当時ウィリアムズさんがいた区画だと決定。監視カメラの映像から、車に乗っていたウィリアムズさんが容疑者として逮捕されたというわけです。なお、ウィリアムズさんは、走り去る車にヘリングさんが撃たれたのだと主張しました。

2021年07月28日

